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Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

Bursa'daki otel yangınından acı haber: Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangın sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi Milli kayakçı Berkin Usta olduğu ortaya çıktı...

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti
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Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

Bursa'daki otel yangınından acı haber: Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangın sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birisi Milli kayakçı Berkin Usta olduğu ortaya çıktı...

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de çıkan yangında 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta hayatını kaybetti.

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

Bursa Uludağ'da bulunan Kervansaray Otel'de yangın çıktı. Yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı...

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

Yangında ölenlerden birinin 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu Berkin Usta olduğu öğrenildi.

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

Yangın sırasında otel ve alt kısmındaki kayak merkezinde çalıştıkları bildirilen 12 kişinin binada olduğu, kayak eğitmeni, eşi ve oğlunun dumandan etkilendiğine ulaşıldı.

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

Mahkemece tahliyesine karar verildiği öğrenilen otelden bilinci kapalı çıkarılan Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, eşi Fikriye ve oğlu Berkin Usta, Uludağ'daki sağlık merkezine kaldırıldı.

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

MİLLİ KAYAKÇI BERKİN USTA KURTARILAMADI

Sağlık merkezinden ise kötü haber geldi. Yahya Usta ve Berkin Usta, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursa'daki otel yangınından acı haber! Milli kayakçı hayatını kaybetti

ULUDAĞ PAYLAŞIMI YAPMIŞ

Usta'nın sosyal medya hesabından 10 saat önce Uludağ'dan paylaşım yaptığı da ortaya çıktı.

Milli kayakçı Berkin Usta, 24. Pekin Kış Olimpiyatları'nda Türkiye'yi temsil etmişti.

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