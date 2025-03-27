Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 7, gece 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Antalya Körfezi yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6, gece batısı 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, siste anında zayıf.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.