Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu