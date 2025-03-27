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Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?

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Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl?
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...
Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 1 114

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? İşte, yurdumuzun bölgelerinde ve illerindeki hava durumu...

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 2 214

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyıları, K. Maraş'ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve batı kesimlerde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 3 314

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 4 414

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 5 514

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 6 614

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 7 714

EGE
Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 8 814

AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 9 914

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 10 1014

BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 11 1114

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 12 1214

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 13 1314

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

Meteoroloji uyardı: O bölgelerde hava kalitesi düşecek, toz taşımı geliyor! Perşembe günü hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl? 14 1414

DENİZLERDE HAVA
Batı Karadeniz, Güney Ege ve Batı Akdeniz’in batısında fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde 4 ila 7, gece 7; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m; Görüş: İyi.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, akşam saatlerinden itibaren 2,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sabah ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde güneyi 6; Güney Ege’de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 3,0 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde Antalya Körfezi yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı güneydoğudan 4 ila 6, gece batısı 7; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi, siste anında zayıf.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi, yağış anında orta.

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