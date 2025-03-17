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Bursa'da ilginç olay: Kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti!

Bursa'da ilginç olay: Tartıştığı kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti...

Bursa'da ilginç olay: Kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti!
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Bursa'da ilginç olay: Kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda kadın, kocasını tabancayla vurarak öldürdü.

Bursa'da ilginç olay: Kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti!

Olay, saat 01.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde bulunan site içerisinde bir dairede meydana geldi. Oto galerici Muhammet Nurullah Çetinkaya (42) ile eşi Süheyla Ç. (41) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kadın eşine ait tabancayla, eşine ateş etti. Göğsüne isabet eden 2 mermiyle yere yığılan adam, ağır yaralandı. Kadın, 112’yi arayarak eşini tabancayla yaraladığını ihbar etti.

Bursa'da ilginç olay: Kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti!

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan adam Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bursa'da ilginç olay: Kocasını tabancayla vuran kadının soğukkanlı hareketleri dikkat çekti!

Nurullah Çetinkaya'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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