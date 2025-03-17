Son Dakika haberi: DEM Parti heyeti MHP'yi ziyaret etti, sıra Ak Parti'de...

Son dakika... İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısı sonrası başlatılan DEM Parti siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. İmralı heyeti, MHP'yi ziyaret etti.

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan İmralı heyeti, MHP’nin ardından bugün AK Parti’yi de ziyaret edecek.

İmralı’dan gelen silah bırakma çağrısı sonrası başlatılan DEM Parti siyasi parti ziyaretleri devam ediyor. İmralı heyeti, MHP'yi ziyaret ediyor. Meclis'te yapılan görüşmede, MHP heyetinde 3 genel başkan yardımcısının yer aldığı öğrenildi.

MHP lideri Bahçeli, DEM Parti'nin ziyaretinde bulunmayı arzu ettiğini ancak partisini temsilen görevlendirilen arkadaşlarının onun yerini layıkıyla alacaklarına inandığını söylemişti.

Bahçeli “Bu vesileyle değerli dava arkadaşlarımı ve DEM Parti heyetini selamlıyor, terörsüz Türkiye seferberliğimiz kutlu olsun diyorum” demişti.

HEYETİN İKİNCİ DURAĞI AK PARTİ

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan İmralı heyeti, MHP’nin ardından bugün AK Parti’yi de ziyaret edecek.

MHP Grup toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya DEM Parti Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Genel Bakan Yardımcıları Semih Yalçın, Feti Yıldız ve İsmail Faruk Aksu katıldı.

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Görüşme sonrası konuşan DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları, "Detaylı açıklamamızı bugün gün içerisinde görüşmelerimizi tamamladığımızda yapacağız. Sayın Bahçeli'ye geçmiş olsun diyoruz" ifadelerini kullandı.

"FAYDALI BİR GÖRÜŞME YAPTIK"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da, "Arkadaşlar MHP olarak biz bir açıklama yapmayacağız. Ancak faydalı bir görüşme yaptık" şeklinde konuştu.

BAHÇELİ'DEN MESAJ

Genel Başkan Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamada, "DEM Parti heyetinin siyasi partilerle bir program çerçevesinde görüşmesi, terörsüz Türkiye mücadelesine destekleri takdire şayandır. Hiç kuşkusuz DEM Parti heyetinin MHP’ye yarın (bugün) gerçekleştireceği ikinci ziyaretinde de olmayı ve karşılık görüş alışverişinde bulunmayı arzu ederdim. Fakat partimizi temsilen görevlendirilen arkadaşlarım inanıyorum ki şahsımı aratmayacaklar, düşüncelerimizi berrak ve temiz bir mizaçla muhataplarına anlatacaklardır." ifadelerine yer verdi.

HEYETİN İKİNCİ DURAĞI AK PARTİ

Sırrı Süreyya Önder, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’dan oluşan İmralı heyeti, MHP’nin ardından bugün AK Parti’yi de ziyaret edecek.

ERDOĞAN İLE GÖRÜŞME NE ZAMAN?

Gündemin en merak edilen konularından biri de DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ne zaman bir araya geleceği. DEM Parti, Erdoğan’ın "randevu verebilirim" açıklamasının ardından resmi talepte bulunmuştu. Henüz net bir tarih belirlenmemekle birlikte, Pervin Buldan görüşmenin bayram sonrasında gerçekleşebileceğini ifade etti.

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