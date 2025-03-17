Doktorların vergi yüzsüzlüğü ifşa oldu: 3500 doktorun hesabı mercek altında...

Doktorların vergi yüzsüzlüğü ifşa oldu: Gelir İdaresi Başkanlığı, doktorları mercek altına alırken 15 milyar TL'lik kazancın saklandığını ifşa etti.

Gelir İdaresi Başkanlığı, doktorları mercek altına alırken 15 milyar TL'lik kazancın saklandığını ifşa etti. Yapılan denetimlerde gizlenen paralar, sekreter ya da eski eşlerin hesaplarında ortaya çıktı. Maliye'ye yakalanan doktorların çoğu uzlaşma yoluna gitti.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kayıt dışılıkla mücadeleye bu yıl da aralıksız devam ediliyor.

Kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin önlenmesi ile vergide adaletin sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde doktorların oyunu ifşa oldu.

Bakanlık, vergi kaçaklarını tek tek tespit etmeye devam ederken defterdarlıklar ve Vergi Başkanlıkları, en son özel muayene sahibi doktorları mercek altına aldı.

3 BİN 500 DOKTOR RİSKLİ MÜKELLEF

Hürriyet gazetesinin aktardığı habere göre Gelir İdaresi Başkanlığı'nın elindeki verilerin analiz edilmesi sonrası 33 bin riskli doktor mükellef tespit edildi. İkinci aşamada riskli tespit edilen doktorların, birinci derecedeki yakınlar, eski eş ve çalışanlarında hesap hareketleri tek tek kontrol edildi. Yapılan bu denetimlerde de, 3 bin 500 doktorun riskli mükellef olduğu ortaya çıktı.

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PARALAR YA ESKİ EŞTE YA DA SEKRETERDE

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan denetimlerde bir doktorun yanında asgari ücretle çalışan bir sekreterin banka hesabında 5 milyon liralık hareket tespit edilince yetkililer hemen hareket geçti. Bir başka örnekte ise eski eşin hesabında dikkat çeken hareketlilk tespit edildi.

Yetkililer, söz konusu durumlarda ilgili şahıslarda paranın kaynağını açıklamasını istediklerini belirtti. Kaynak açıklanmazsa paranın doktorun olduğu kabul edilerek, mükellefin gönüllü uyuma davet edildiği öğrenildi.

15 MİLYAR LİRALIK MATRAH FARKI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın vergi oyunu oynayan doktorlara yönelik yaptığı denetimlerinde yaklaşık 15 milyar liralık matrah farkı bulduğu ifade edildi. Yetkililer, belirlenen doktorlarla görüşürken yarıya yakınının gönüllü uyuma girdiği öğrenildi.

Gönüllü uyuma giren doktorların, elde ettiği hasılat için beyanname verdiği belirtildi. Gönüllü uyuma giren mükallefler için vergi zıyai cezasının da uygulanmadığının altı çizildi.

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