Burdur'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk sondaj kuyusuna düştü!

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 yaşındaki Rabia oyun oynarken sondaj kuyusundaki çakılların çökmesi sonucu babasının açtığı 5 metrelik sondaj kuyusuna düştü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çocuğu kurtarmak için seferber oldu.

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Burdur'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk sondaj kuyusuna düştü!

Burdur'un Bucak ilçesinde 3 yaşındaki çocuk oyun oynadığı esnada, sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda babasına ait 5 metre derinlikteki kuyuya düştü. Bebek, halatla ayaklarından bağlanıp baş aşağı kuyuya sarkıtılan itfaiye eri tarafından sağ olarak kurtarıldı. Minik Rabia'yı kurtaran itfaiye eri ise çalışma sonrası gözyaşlarına boğuldu.

Burdur'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk sondaj kuyusuna düştü!

Edinilen bilgilere göre, bugün saat 13.30 sıralarında Dutalan köyü Sığındı mevkiinde 3 yaşındaki Rabia Ş. isimli kız çocuğu oyun oynadığı sondaj kuyusuna doldurulan çakılların çökmesi sonucunda kuyuya düştü. Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Bucak Belediye İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk sondaj kuyusuna düştü!

Yaklaşık olarak 4 metre kuyuya düştüğü öğrenilen 3 yaşındaki Rabia, ayaklarından halatla bağlanıp sondaj kuyusuna sarkıtılan bir itfaiye eri tarafından düştüğü yerden güçlükle çıkartılabildi. Küçük çocuk kuyudan çıkartıldıktan sonra olay yerinde bekleyen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

Burdur'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk sondaj kuyusuna düştü!

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan minik Rabia hastaneye sevk edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Minik Rabia'yı ayaklarından halatla bağlanarak girdiği kuyudan çıkartan itfaiye eri Safa Damar ise kurtarma çalışması sonrası gözyaşlarına boğuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Burdur'da feci olay! 3 yaşındaki çocuk sondaj kuyusuna düştü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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