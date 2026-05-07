İsrail ordusu delirmeye başladı: 7 binden fazla asker terhis ediliyor!

Haaretz gazetesi ortaya çıkardı: İsrail ordusunda psikolojik nedenlerden dolayı 7 bin 241 asker ve subayın kalıcı olarak terhis edildiği kaydedildi.

Haaretz gazetesinin ortaya çıkardığı bir raporda, Gazze'deki soykırımından sonra İsrail ordusundaki asker ve subayların psikolojilerinin bozulduğu ortaya konuldu. Bu kapsamda 7 bin 241 askerin kalıcı olarak terhis edildiği belirtildi.

Düzenli hizmette bulunan binlerce asker, yıpranma veya psikolojik çöküş nedeniyle muharebe görevlerinden geri hatlara transfer edildi ve intihar vakaları 2024 yılının son çeyreğinde iki katına çıktı.

Raporda, Gazze'deki soykırıma katılan askerlerin çoğunun savaşa dönmek istemediği belirtilirken, ordunun psikolojik krizle ilgili verileri açıklamaktan kaçındığı ve imajını korumak için bilgileri gizlemeye çalıştığı ifade edildi.

Raporda, İsrail'in her geçen gün artan vakalar nedeniyle kaç askerin psikolojik sebeplerle terhis edildiğine ilişkin gerçek verileri açıklamaktan kaçındığı kaydedildi.

VAKALAR İKİYE KATLANDI

Haaretz gazetesinde yer alan rapora göre, ordunun Ruh Sağlığı Departmanı içindeki tıbbi kaynaklar, askerlerdeki psikolojik krizin, İsrail ordusunun Gazze'de soykırım işlemeye başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren artmaya başladığına dikkat çekti.

Raporda, Gazze'deki soykırıma katılan askerlerin büyük çoğunluğunun savaşa dönmek istemediğine işaret edildi.

İsrail ordusu Haziran 2024'te "Bilgi Özgürlüğü Yasası" kapsamında sunulan resmi taleplere yanıt vermemeye başlamıştı.

Raporda, 120 günlük yasal sürelerin sona ermesine rağmen, ordunun verilerin açıklanmasından kaçındığı ve sadece adli dilekçelere cevap verdiği ifade edildi.

İnsan Gücü Departmanı'nda görev yapan subayların ve ordu sözcüsünün, ordunun imajına zarar verebilecek bilgilerin yayınlanmasını kasıtlı olarak geciktirdiği veya engellediği belirtilen raporda, ordunun İsrail toplumu nezdindeki imajına zarar verebilecek herhangi bir bilginin yayılmasını engellediğinin altı çizildi.

Raporda son olarak, İsrail Savunma Kuvvetleri içindeki uzmanların gerçekleri gizleme görevlerine odaklandığı kaydedildi.

Gizleme girişimlerine rağmen İsrail ordusu, mahkeme kararıyla, İsrail tarihinin en yüksek olarak tanımlanan rakamları gösteren savaşla ilgili kısmi verileri teslim etmeye zorlandı.

