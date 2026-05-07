ODTÜ'de Türk bayrağı açan öğrencilere saldırmıştı: O saldırgan bakın kim çıktı!

ODTÜ'deki bahar şenliklerinde Türk bayrağı açan gençlere saldıran PKK sempatizanı grubun en önünde saldırıyı başlatan adamın, DHKPC'li İlhan Kaya olduğu ortaya çıktı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ); yine bilimle, buluşla, makalelerle değil şiddet olaylarıyla gündemde.

Üniversite kampüsünde 37. Uluslararası Bahar Şenliği etkinlikleri düzenlendi.

Bu kapsamda İlkay Akkaya konseri sırasında olaylar çıktı.

TÜRK BAYRAĞI AÇANLARA SALDIRDILAR

ODTÜ kampüs alanındaki konserde sahne alanları yuhalayan protestocu grup, Türk bayrağı açtı.

Bayrak açan gençlere alandaki PKK sempatizanları ve DHKP-C'liler tepki gösterdi. İki grup arasında tartışma çıktı.

KAVGAYI BAŞLATAN ÖĞRENCİ DEĞİL

Tartışmanın büyümesiyle bayrakla protestoda bulunan gruba, karşı taraf saldırdı.

Bayrağa ve bayrak açanlara şişeler, sopalar ve pantolonlarından çıkarttıkları kemerlerle saldıran grubun en önünde ise bir şahıs dikkat çekti.

Bayraklı gençlerle ilk tartışmaya giren ve arkasındaki grubu gençlere yöneltmeye çalışan adam, kavganın fitilini ateşledi.

DHKP-C'Lİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olaya ilişkin videolara yansıyan şahsın görünüşü itibarıyla öğrenci olmadığı tahmin edilirken daha sonra kimliği de ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Şahsın, daha önce DHKP-C üyeliğinden hüküm giymiş İlhan Kaya olduğu belirlendi.

Kaynak: Haber7

Yasa dışı bahis düzenlenen 5 ile operasyon: 2.2 milyar TL'lik para transferi ortaya çıktı!

İsrail ordusu delirmeye başladı: 7 binden fazla asker terhis ediliyor!

Altın fiyatları güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ONS altın, Cumhuriyet ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira ediyor?