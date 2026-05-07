TBMM'de AK Partili vekilden gençlere SAHA 2026 vurgusu: Bu işler oyuncak kılıçlarla olmaz!

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, TBMM’de yaptığı konuşmasında, savunma sanayii ve gençlik politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Savunma Sanayii ve gençlik gündemi, Leyla Şahin Usta'nın konuşmasıyla mecliste böyle ele alındı.

Usta, “SAHA 2026” programına vurgu yapılarak gençlerin yerli ve milli savunma sanayii projelerine daha fazla ilgi göstermesi gerektiği ifade edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları üyelerinin “Star Wars oyuncak ışıklı kılıçlarıyla” verdiği bir görsele atıfta bulunan Usta, “Bu işler oyuncak ışıklı kılıçlarla olmaz” dedi.

Gençlere çağrıda bulunan konuşmacı, SAHA 2026 etkinliğinin ziyaret edilmesini isteyerek, Türkiye’nin yerli ve milli savunma sanayii ürünleriyle gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, “Asıl güç Türkiye’nin yerli ve milli ürünleriyle yapılan gerçek mühimmatlarımızdır” ifadeleri kullanılırken, gençlerin bu birlikteliğe ve milli teknoloji hamlesine ortak olması gerektiği vurgulandı.

