CHP Lideri Özel hayranlığını gizleyemedi: SAHA Expo 2026 ziyaretinde Yıldırımhan'ın önünde poz verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nı ziyaret ederek TUSAŞ standında GÖKBEY helikopterini inceledi, yerli üretim “Yıldırımhan”ın önünde ise gazetecilere poz verdi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, İstanbul'da devam ediyor. Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim 'Yıldırımhan'ın kamuoyuna tanıtılmasıyla tüm dünyada yankı uyandırdı.

ÖZGÜR ÖZEL FUARDA

Fuarda bugün de sürpriz bir ziyaretçi dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel SAHA 2026 Fuarı'nı gezdi.

Özel, Özgür Çelik ve yanındaki heyetle birlikte fuar alanına geldi.

GÖKBEY DİKKATİNİ ÇEKTİ

Özel, TUSAŞ standını ziyaret ederek GÖKBEY helikopterini kokpiti inceledi, bilgi aldı. Özel'in GÖKBEY'e hayran bakışı da gazeteciler tarafından kayda alındı.

YILDIRIMHAN'LA POZ VERDİ

SAHA EXPO 2026’da, Türkiye’nin ulaştığı teknolojik seviyeyi temsil eden yerli üretim “Yıldırımhan”, ilk kez kamuoyuna tanıtıldı.

SAHA Expo’da tanıtılan 6 bin kilometre menzilli “Yıldırımhan” kıtalararası balistik füzesi, Özgür Özel'in de dikkatini çekti.

Özel, Yıldırımhan'ın önüne çekerek gazetecilere poz verdi.

'ETKİLENMEDİĞİM YOK'

Özel'e gezisi sırasında gazetecilerin, "Gördüğünüz sistemler arasında etkilendiğiniz var mı?" sorusuna, "Genel sekreterimize özellikle dikkat çekecek olanlara götürüyor. Etkilenmediğim yok, hepsi harika" şeklinde yanıt verdi.

