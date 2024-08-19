Başkan Ahmet Cin, duyurdu! Pendik'te ikamet edip üniversiteyi kazanan her öğrenciye 10 bin TL

Sosyal belediyecilik alanında öncü ve örnek belediyelerden biri olan Pendik Belediyesi bu yılda üniversite öğrencilerini unutmayarak, Başkan Ahmet Cin'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile üniversiteyi kazan her öğrenciye 10 TL verileceğini duyurdu. İşte aranan şartlar ve diğer detaylar.

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Pendik Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere bu yılki desteğini artırdı. Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Üniversitelilere eğitim desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran, Pendik’te ikamet eden her öğrencimize vereceğimiz destek miktarını bu yıl 10.000 Türk Lirası olarak belirledik. ” dedi.

PENDİKTE İKAMET EDEN HER ÖĞRENCİYE 10 BİN TL VERİLECEK

“Yeni Üniversiteli Destek Uygulaması”na bu yıl da devam eden Pendik Belediyesi, üniversiteye yeni kayıt olacak öğrencilere desteğini artırdı. Haberi gençlere sosyal medya üzerinden duyuran Belediye Başkanı Ahmet Cin: “Üniversite Sınav Maratonu bitti. Sonuçlar açıklandı. Yerleştirmeler yapıldı. Üniversitelilere eğitim desteğine bu yıl da devam ediyoruz. Lisans veya Ön Lisans programlarından herhangi birine ilk kez kayıt yaptıran, Pendik’te ikamet eden her öğrencimize yine ve istisnasız destek vereceğiz. Bu yıl her bir öğrencimiz için destek miktarımız 10.000 TL olacak.” dedi.

Pendik.bel.tr’deki formu doldurmak yeterli oluyor

10 Bin TL destekten üniversiteye yeni giren öğrenciler yararlanabiliyor. Üniversiteyi kazanmış ön lisans veya lisans programlarında örgün öğretime ilk defa yerleşen öğrenciler başvuru yaparak destekten yararlanıyor. Öğrencilerin pendik.bel.tr sitesine girerek “Yeni Üniversiteli Destek Formu”nu doldurması yeterli oluyor.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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