Sadece 3 günde 12 bin TL alabilirsiniz! Fibabanka başvuruları tekrar açtı

Mayıs 2024'ten itibaren bankalar emeklilik ödemelerini yeniden düzenledi. Bu bankalardan biri de Fibabankaydı. Yeni bir kampanya daha başlatıldı.

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Sadece 3 günde 12 bin TL alabilirsiniz! Fibabanka başvuruları tekrar açtı

Milyonlarca emekli, hangi bankaların kendilerine yardım edebileceklerini merak ederken, bankalar yardım için son tarihin 31 Mayıs olduğunu açıkladı. Fibabanka'nın emeklilik promosyonunun son tarihi nedir? Banka tarafından açıklanan yeni promosyon ayrıntıları buradadır.

Bankanın resmi web sitesi, emekli maaşını Fibabanka aktaran emeklilerin hesaplarına yatırılacak miktarı açıkladı. Konuyla ilgili olarak, Fibabanka'ya maaşını aktaran emekliler, 12 bin liraya kadar nakdi emeklilik desteği alabilecekler.

Fibabanka Emeklilik Promosyon Ödemesi

Bir emekli, maaşını o bankaya aktardı. Fibabanka, üç yıl boyunca banka aracılığıyla emekli maaşı almayı taahhüt ettiğiniz takdirde 12.000 TL'ye kadar nakdi emeklilik desteğinden yararlanabileceğinizi söylüyor. Bu destek, hesabınıza üç gün içinde yatacak. Fibabanka şubeleri ve ATM'ler dışındaki tüm Akbank ATM'lerinden emekli maaşınıza ücret ödemeden kolayca ulaşabiliyorsunuz.

Emekliler, Fibabanka'nın banka şubeleri başta olmak üzere tüm kanallardan gerçekleştirdikleri bankacılık işlemlerinde hesap işletim ücretini ücretsiz öderken, sadece kredi ve mevduata uygulanan özel faiz oranlarından bireysel avantajlar elde ediyor.

3 yıl boyunca emekli maaşını banka aracılığıyla almayı taahhüt edenlere Fibabanka 12 bin liraya kadar destek sağlar.

Fibabanka, maaş seviyenize bağlı olarak aşağıdaki emekli promosyonlarını sağlar:

- 10.000 TL'yi aşan emeklilere 5.000 TL (10.000 TL hariç)

- 10.000-15.000 TL arasında geliri olan emeklilere 8.000 TL (15.000 TL hariç)

- Geliri 15.000 ile 20.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL (10.000 TL hariç) ikramiye;

- 20.000 TL'yi aşan emeklilere 12.000 TL

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