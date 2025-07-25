Böyle evlat olmaz olsun: 63 yaşındaki annesini sopayla döverek öldürdü! Böyle evlat olmaz olsun! Adana'nın Yüreğir ilçesinde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Oğuz Çetin, para isteğini reddeden annesi Teslime Çetin'i tahta sopayla döve döve öldürdü.