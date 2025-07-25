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Türkiye’nin En Geniş Ailesi, Bu Yaz Yine Bir Arada! Geniş Aile Efsanesi Geri Dönüyor!

Türk televizyonlarının ve beyazperdenin en sevilen ailelerinden biri olan Geniş Aile, serinin beşinci filmiyle sinema salonlarına geri dönüyor.“Geniş Aile 5,” 15 Ağustos 2025’te tüm Türkiye’de vizyona giriyor.

Türkiye’nin En Geniş Ailesi, Bu Yaz Yine Bir Arada! Geniş Aile Efsanesi Geri Dönüyor!
Yayınlanma:

Yapımcılığını AKC Sinema TV - Bilal Kalyoncu’nun üstlendiği filmin senaryosunu yazan Cüneyt İnay, aynı zamanda yönetmen koltuğunda oturuyor.

Başrollerde Ufuk Özkan, Bülent Çolak, Sera Tokdemir, Atilla Olgaç, Soydan Soydaş, Alper Saylık ve Halil İbrahim Göker gibi tanınmış isimler yer alıyor. İzleyiciyi her zamanki gibi kahkahalara boğacak bir hikâye bekliyor.
“Geniş Aile 5” aile bağlarını, arkadaşlık ilişkilerini ve kuşaklar arası çatışmaları her zamanki eğlenceli üslubuyla ele alıyor. Maceralarla dolu yeni senaryosuyla film, hem serinin müdavimlerine hem de yeni izleyicilere hitap ediyor.

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Geniş Aile'nin sıcak, komik ve zaman zaman duygulandıran hikâyesiyle milyonların kalbinde taht kuran karakterleri, yaz sezonuna damgasını vurmaya hazırlanıyor.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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