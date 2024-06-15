Bakan resmen açıkladı! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Bakan duyurdu: Bayram nedeniyle öne çekildi, bugün hesaplara yatıyor.

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Bakan resmen açıkladı! O ödemeler hesaplara yatmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'nun Kurban Bayramı nedeniyle ikinci etap ödemelerini öne çektiklerini ve bugün itibarıyla hesaplara yatıracaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmetine başvuran ve Mayıs ayı içerisinde resmi nikâhlarını gerçekleştiren 1.203 çifte toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacaklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, aile kurmayı her zaman desteklediklerini ve aile kurumlarının güçlendirilmesini ve gençlerin sosyal risklere karşı korunmasını sağlamak için Aile ve Gençlik Fonu'nu kurduklarını belirtti. Aileleri güçlendirmeyi ana hedefleri olarak belirlediklerini belirtti.

Bakan Göktaş, projenin gençlerin evlilik sürecinde sağlıklı kararlar almalarını ve mutlu aileler kurmalarını desteklediğini vurguladı.

Bakan Göktaş, proje için başvuruların 15 Şubat itibarıyla www.aile.gov.tr adresi üzerinden alınmaya başlandığını hatırlattı ve çiftlere 48 aylık ve 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL faizsiz kredi desteği verdiklerini belirtti.

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Aile ve Gençlik Fonu için bugün 9.992 çift başvuru yaptı ve 2.976 çifte evlilik öncesi eğitim ve danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Bakan Göktaş.

Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla başlattığımız projenin pilot uygulamasını deprem bölgesi Adıyaman, Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya'da gerçekleştiriyoruz. 15 Nisan ile 30 Nisan tarihleri arasında çiftlerimizin eğitim programlarına katılıp resmi nikâhlarını alan hesaplarına ilk ödemeyi yatırdık. Bugün itibarıyla, Kurban Bayramı nedeniyle ikinci aşama ödemelerini erteliyoruz. Mayıs ayında resmi nikâhlarını yapan 1.203 çiftimize toplam 180 milyon 450 bin TL ödeme yapacağız.”

Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu için başvuru yapan ve gerekli şartları sağlayan çiftlere peyderpey ödemeler yapacaklarını belirtti. İleride tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde bu desteği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

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