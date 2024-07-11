Amerika’dan enflasyon verisi: Beklentilerin altında düşüş sürüyor

Hükümetin Perşembe sabahı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) raporuna göre enflasyon Haziran ayında gerilemeye devam etti ve Haziran oranı %0,1'lik bir artış ve Mayıs ayın %0,0'lık bir artış tahminlerine karşı negatif %0,1'lik bir hızda geldi.

Yıllık bazda, TÜFE, Mayıs ayında %3,1 ve %3,3 beklentilere kıyasla %3,0 daha yüksekti. Gıda ve enerji maliyetlerini ortadan kaldıran çekirdek TÜFE de umulandan daha iyiydi ve Haziran ayında %0,2 ve Mayıs %0,2'ye kıyasla %0,1 arttı. Çekirdek TÜFE bir önceki yıla göre %3,3 ve Haziran'ın %3,4'ü tahminlerine kıyasla %3,3 arttı.

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Geleneksel piyasalar, ABD hisse senedi endeksi vadeli işlemlerinin yükselişte oldu. 10 yıllık Hazine getirisinin dokuz baz puan düşüşle %4,20'ye düştü. Altının fiyatı ons başına %1’den fazla artarak 2.415 dolara yükseldi.

Perşembe sabahı rapor öncesinde, piyasa katılımcıları giderek daha fazla ABD'nin Federal Rezerv, Eylül ortası toplantısında nihayet gösterge federal fon oranını azaltacaktı. CME FedWatch aracı, bunun gerçekleşme olasılığını sadece bir ay önce %70'ten fazla, %50'nin altında bıraktı.

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Powell, zayıflayan bir işgücü piyasasını ve Fed'in ekonomiye yönelik aşağı yönlü risklere giderek daha fazla odaklandığını kabul etti.