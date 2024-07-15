Bodrum ve Çeşme'deki ünlülerden renkli manzaralar

Sanat dünyasının tanınmış isimleri yazın gelmesi ile birlikte popüler tatil beldelerinde görünmeye başladı. Sezonun yorgunluğunu Bodrum ve Çeşme’de atan ünlülerin renkli tatilleri objektiflere yansıdı.

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Bodrum ve Çeşme'deki ünlülerden renkli manzaralar

Yazın gelmesiyle soluğu ünlü tatil beldelerinde alan Berk Atan-Sude Zülal Güler çifti, İlkin Tüfekçi ve Emir Can İğrek; deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

ÜNLÜLERİN BODRUM VE ÇEŞMEDEKİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ

Yaz ayının gelmesiyle ünlü isimler soluğu popüler tatil beldelerinde aldı. Gösteri dünyasının popüler isimleri Çeşme'yi ve Bodrum'u tercih etti. Hepsi sezonun yorgunluğunu masmavi deniz ve güneşle atmayı seçti.

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YORGUNLUKLARINI ÇEŞME’DE ATTI

Berk Atan, kendi gibi oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler ile yaza Çeşme'de merhaba dedi. Yorucu bir dizi sezonu sonrası tatile başlayan ünlü çiftin, çekimler başlayana kadar Çeşme’de kalmayı planladığı öğrenildi.

Sevgilisiyle önceki gün Ayayorgi koyundaki bir plajda görüntülene Atan, tüm gün denize doydu. Denizde romantik anlar yaşayan ikili, daha sonra şezlonglarında güneşin tadını çıkardı.

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YAZIN TADINI ÇIKARAN BİR BAŞKA ÜNLÜ ALAÇATI’DA PASTA KESTİ

Çeşme’nin müdavimlerinden olan oyuncu İlkin Tüfekçi, yazın gelmesi ile birlikte Alaçatı'da görüntülendi. Her yaz tatilini Çeşme'deki evinde geçiren ünlü oyuncu, önceki akşam 37'nci doğum gününde annesi ve yakın dostları ile birlikte pasta kesti. Dileğini tutup, mumları üfleyen Tüfekçi, yaş günü pastasını misafirlerine ikram etti.

Yakında yeni projelerinin de olacağından bahseden güzel oyuncu, yaz sezonunu dinlenip sokak hayvanlarıyla geçirmeye ayırdığını belirtti.

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BODRUM’DA FİT HALİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Son yıllarda şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve çok konuşulan şarkıcılardan Emir Can İğrek, tatil için Bodrum'u seçti. Önceki gün Ortakent'de bir plajda kameraların görüntülediği İğrek, denize girerek serinledi. Fit haliyle tüm bakışları da üzerine topladı.

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