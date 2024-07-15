Bodrum ve Çeşme'deki ünlülerden renkli manzaralar

Yazın gelmesiyle soluğu ünlü tatil beldelerinde alan Berk Atan-Sude Zülal Güler çifti, İlkin Tüfekçi ve Emir Can İğrek; deniz ve güneşin tadını doyasıya çıkardı.

ÜNLÜLERİN BODRUM VE ÇEŞMEDEKİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERİ

Yaz ayının gelmesiyle ünlü isimler soluğu popüler tatil beldelerinde aldı. Gösteri dünyasının popüler isimleri Çeşme'yi ve Bodrum'u tercih etti. Hepsi sezonun yorgunluğunu masmavi deniz ve güneşle atmayı seçti.

Böylesi ne duyuldu, ne görüldü! Damada 3 gün 3 gece işkence yaparak doğduğuna pişman ettiler

YORGUNLUKLARINI ÇEŞME’DE ATTI

Berk Atan, kendi gibi oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler ile yaza Çeşme'de merhaba dedi. Yorucu bir dizi sezonu sonrası tatile başlayan ünlü çiftin, çekimler başlayana kadar Çeşme’de kalmayı planladığı öğrenildi.

Sevgilisiyle önceki gün Ayayorgi koyundaki bir plajda görüntülene Atan, tüm gün denize doydu. Denizde romantik anlar yaşayan ikili, daha sonra şezlonglarında güneşin tadını çıkardı.

Tek derdi Barbie bebek olmak! Benzemek için servet harcadı

YAZIN TADINI ÇIKARAN BİR BAŞKA ÜNLÜ ALAÇATI’DA PASTA KESTİ

Çeşme’nin müdavimlerinden olan oyuncu İlkin Tüfekçi, yazın gelmesi ile birlikte Alaçatı'da görüntülendi. Her yaz tatilini Çeşme'deki evinde geçiren ünlü oyuncu, önceki akşam 37'nci doğum gününde annesi ve yakın dostları ile birlikte pasta kesti. Dileğini tutup, mumları üfleyen Tüfekçi, yaş günü pastasını misafirlerine ikram etti.

Haberin Devamı

Yakında yeni projelerinin de olacağından bahseden güzel oyuncu, yaz sezonunu dinlenip sokak hayvanlarıyla geçirmeye ayırdığını belirtti.

Engin Altan Düzyatan yepyeni proje ile hayranlarını şaşırtacak!

BODRUM’DA FİT HALİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

Son yıllarda şarkıları ile geniş bir hayran kitlesine sahip olan ve çok konuşulan şarkıcılardan Emir Can İğrek, tatil için Bodrum'u seçti. Önceki gün Ortakent'de bir plajda kameraların görüntülediği İğrek, denize girerek serinledi. Fit haliyle tüm bakışları da üzerine topladı.

İbrahim Tatlıses üzücü haberi duyurdu! sevenlerine seslendi, helallik istedi hüngür hüngür ağladı