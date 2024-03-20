BM tarafından Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye, bu sefer ilk 100 içine girebildi!

2024 Dünya Mutluluk Raporu, yayınlandı. Özellikle Batı Avrupa'da gençler ve ergenler tarafından yapılan yaşam değerlendirmelerinde rahatsız edici bir düşüş eğilimi göstermesi dikkat çekti. Ancak İskandinav ülkelerinin yine başı çektiği görüldü...

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BM tarafından Dünya Mutluluk Raporu açıklandı: Türkiye, bu sefer ilk 100 içine girebildi!

Finlandiya, yeni yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu'nda art arda yedinci yıl dünyanın en mutlu ülkesi olarak devam etti. 140'tan fazla ülkeden gelen veriler kullanılarak derlenen rapor, Birleşmiş Milletler ve Oxford Üniversitesi tarafından yıllık olarak yayınlanıyor.

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İlk kez, 2024 Dünya Mutluluk Raporu, gençlerin yaşlı nesillere kıyasla küresel olarak ne kadar mutlu oldukları konusunda endişe verici bir farklılık göstererek yaşa dayalı ampirik veriler sundu.

İLK İKİ YİNE İSKANDİNAV ÜLKESİ

Danimarka, 'dünyanın ikinci en mutlu ülkesi' olarak ün yaptı. Ancak, İskandinav ülkesi Finlandiya’yı tahtından edemedi. Finlandiya’yı ardından Danimarka ikinci sıraya koyan BM Dünya Mutluluk Raporu'nun son baskısıyla daha da güçlendi.

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BM'nin Çarşamba günü yayınlanan Dünya Mutluluk Raporu, Danimarka'yı ulusal mutluluk sıralamasında ikinci sıraya koyuyor. Finlandiya, bir zamanlar Danimarka ile yakından ilişkili olan dünyanın en mutlu ülkesi unvanını üst üste yedinci kez alıyor. Danimarka'nın ikinciliği, 2022 ve 2023 sıralamalarıyla aynı.

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DÜNYANIN EN MUTLU 10 ÜLKESİ

Türkiye, listenin ilk 50 sırasında yer almadı. Hatta geçtiğimiz yıl 100 ülke arasında olmayan Türkiye, başarı gösterdi ve 98. sıraya yükseldi.

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