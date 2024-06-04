Bitcoin, yeniden 70 bin doları aştı: Yatırımcıları ne bekliyor?

Kripto piyasasını yakından takip eden yatırımcılar için sevindiren bir hareketlilik yaşandı. Bitcoin 70 bin doları yeniden geçti. Öte yandan diğer para birimleri de hareketlendi.

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Bitcoin, yeniden 70 bin doları aştı: Yatırımcıları ne bekliyor?

Bitcoin, iki haftanın en yüksek fiyatına ulaştı. Nisan ayında dört yıllık yarılanma etkinliğinden bu yana görülen en yüksek noktaya yaklaştı.

Önde gelen kripto para birimi yeniden yükselişe geçti. ORDI ve DOG gibi Bitcoin tabanlı fungible token'ların fiyatı da bir anda artış gösterdi.

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BİTCOİN TEKRARDAN HAREKETLENDİ

Bitcoin, Salı günü 71.000 doların üzerine çıkarak 71.042 dolara kadar yükseldi. CoinGecko başına 70.885 dolarlık mevcut bir fiyatla, günde %2'den fazla arttı. 30 günlük artışını %10'a kadar çıkardı.

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Bitcoin fiyatı 70.000 dolara ulaştı. Bu artış, soğuyan ABD işgücü piyasası ve kripto para piyasasında artan bir iyimserlik duygusuyla çakışıyor.

ABD iş piyasası soğudukça ve vadeli işlem duyarlılığı yükselişe dönerken Bitcoin fiyatı 70.000 dolara ulaştı ve kripto para piyasasındaki iyimserliği artırdı.

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