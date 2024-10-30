Bitcoin yatırımcıyı sevindirdi! Rekora doğru koşuyor

Kripto para piyasalarında yükseliş hızlandı.Son 24 saatte Bitcoin yaklaşık %1,74 artarak 72 bin 371 dolara yükseldi. Yüzde 1,64'lük bir artışla Ethereum da 3 bin 600 doların üzerine çıktı.

Mart ayından bu yana kripto paraların lideri dün zirve denemesi yaptı. Kâr satışlarının etkisiyle Bitcoin, 73 bin 620 dolara kadar yükseldi.

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Mart ayında Bitcoin, Coinmarketcap'a göre 73 bin 750 dolar ile tarihi zirveyi gördü.

Harris'in vaatleri oldukça yüzeysel kalırken, Trump kripto para birimi sektörüne açık destek verdiğini açıklamıştı.

Trump'ın zaferinin ardından Bitcoin'in 200 bin dolara çıkması muhtemeldir.