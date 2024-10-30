İmamoğlu ilk kez konuştu! Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde gözaltına alınan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile ilgili olarak bir açıklama yaptı.

Sosyal medyadan yaptığı açıklamada İmamoğlu şunları söyledi:

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Bu sabah Esenyurt Belediye Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Özer tutuklandı. Süreci sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Devlette görev yapmış, üniversitelerde dekanlıktan rektör yardımcılığına kadar yüksek düzeyde görevlerde bulunmuş değerli bir yerel yönetici ve bilim adamıdır. Türkiye'nin siyasilere ve bilim adamlarına sabah baskınları yaptığı bir ülke olmaktan çıkmalı."