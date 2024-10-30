Canlı yayında gergin anlar! Ümit Özdağ stüdyoyu terk etti

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Sözcü TV canlı yayınında Abdullah Öcalan ile ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasını ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konudaki tavrını değerlendirdi.



Özdağ, Özgür Özel ve CHP'nin bu konudaki tavrını eleştirdi ve CHP tarafından görevlendirilen Ankara Milletvekili Umut Akdoğan'ın yayına bağlanma talebini reddetti.

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Ümit Özdağ, sunucunun Akdoğan'ı yayına bağlama ısrarı üzerine, "Zafer Partisi Genel Başkanı olarak benim muhatabım Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir tek Özgür Özel'dir" dedi. Kamu önünde Özgür Bey'i sadece bu konuyu konuşmak için bir toplantıya çağırıyorum. Bunun dışında, bu programda Cumhuriyet Halk Partisi'nden hiçbir yetkili benimle konuşamaz. Daha sonra Özgür Bey bağlanır ve ben onunla konuşurum. Bunun dışında, yayından ayrıldıktan sonra bağlanıp onları bilgilendireceğim.“" dedi ve stüdyoyu terk etti.