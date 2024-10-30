Naci Görür'den flaş açıklama! Antalya depremi sonrası korkutan senaryo

AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 19.43'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem bilimci Naci Görür, Antalya depremi hakkında bir açıklama yaptı.

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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu" diye paylaştı. Bu bölgede Anadolu Levhası Afrika Levhasının altında. Anadolu Levhası en yüksekte olmalı. "Sevgiler" ifadelerini kullandı.