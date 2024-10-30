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  3. Naci Görür'den flaş açıklama! Antalya depremi sonrası korkutan senaryo

Naci Görür'den flaş açıklama! Antalya depremi sonrası korkutan senaryo

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, "Bu bölgede Afrika Levhası Anadolu Levhasının altına dalıyor" dedi.

Naci Görür'den flaş açıklama! Antalya depremi sonrası korkutan senaryo
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AFAD, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında saat 19.43'te 4.0 büyüklüğünde bir deprem kaydetti. Deprem bilimci Naci Görür, Antalya depremi hakkında bir açıklama yaptı.

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Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından "Arkadaşlar muhtemelen Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonunda, Demre açıklarında 4,5 deprem oldu" diye paylaştı. Bu bölgede Anadolu Levhası Afrika Levhasının altında. Anadolu Levhası en yüksekte olmalı. "Sevgiler" ifadelerini kullandı.

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