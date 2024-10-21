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Beyrut bombardıman altında! İsrail savaş uçakları durmuyor

Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim giderek artıyor. İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'u savaş uçaklarıyla vuruyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, Lübnan'ın Bekaa ve Beyrut bölgelerinde operasyon yapılacağını bildirdikten yaklaşık bir saat sonra saldırı gerçekleşti.

Beyrut bombardıman altında! İsrail savaş uçakları durmuyor
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İsrail, Lübnan üzerinde hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, yaklaşık bir saat önce sivillerin Lübnan ve Bekaa bölgelerinde hedef alınacak noktalara ilişkin yazılı bir uyarı gönderdi. Sözcü Andree'nin X hesabından yaptığı uyarıdan sonra Lübnan, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

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İSRAİL ASKERİ UÇAKLARI LÜBNAN'I BOMBALIYOR

El-Kard El-Hasan Derneği, İsrail savaş uçaklarının hedefinde bulunuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a mali yardım sağladıklarını iddia ettikleri grubun altyapısını ve tesislerini hedef almayı planlıyor. İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında uçarak Lübnan'ın güneyine en az yedi hava saldırısı düzenledi. Bombalanan bölgelerin fotoğrafları sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

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