Beyrut bombardıman altında! İsrail savaş uçakları durmuyor

İsrail, Lübnan üzerinde hava saldırılarını sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee, yaklaşık bir saat önce sivillerin Lübnan ve Bekaa bölgelerinde hedef alınacak noktalara ilişkin yazılı bir uyarı gönderdi. Sözcü Andree'nin X hesabından yaptığı uyarıdan sonra Lübnan, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Sigaradan bile daha zararlı! Bu yiyeceklerden uzak durun

Fenerbahçe şokta! Samsunspor deplasmanında puan kaybı

Yeni doğan çetesinin ürküten yüzü! Çetenin elebaşları kim? Hangi hastaneler kapatıldı?





İSRAİL ASKERİ UÇAKLARI LÜBNAN'I BOMBALIYOR



El-Kard El-Hasan Derneği, İsrail savaş uçaklarının hedefinde bulunuyor. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah'a mali yardım sağladıklarını iddia ettikleri grubun altyapısını ve tesislerini hedef almayı planlıyor. İsrail savaş uçakları Beyrut semalarında uçarak Lübnan'ın güneyine en az yedi hava saldırısı düzenledi. Bombalanan bölgelerin fotoğrafları sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.