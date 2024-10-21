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Fethullah Gülen neden öldü, hastalığı nedir? Nereye gömülecek?

FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in vefatı, nedeni ve hastalığı tartışılıyor. Fethullah Gülen'in kimliği, ölüm tarihi ve nedenleri gündeme getiriliyor. Son dakika haberleri, Fetullah Gülen öldü mü sorusuna yanıt arıyor. Fethullah Gülen öldü mü? Fethullah Gülen'in ölüm nedeni nedir?

Fethullah Gülen neden öldü, hastalığı nedir? Nereye gömülecek?
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Fethullah Gülen hayatta mı? FETÖ lideri Fethullah Gülen'in vefat ettiği iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Birçok insan, Fethullah Gülen'in kim olduğunu, kaç yaşında öldüğünü ve hastalığının nedenini araştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden Fethullah Gülen vefat etti mi? Fethullah Gülen kaç yaşında öldü ve hastalığı nedir?

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GÜLEN ÖLDÜ MÜ?

Hastaneye kaldırıldıktan sonra FETÖ elebaşı Fethullah Gülen hayatını kaybetti. Herkul internet sitesinin X platformunda, "Ömrünü İslam'a ve insanlığa hizmet etmeye adayan Fethullah Gülen Hocaefendi, bugün (20 Ekim) vefat etti" şeklinde bir açıklama yaptı. Daha sonra cenaze işlemleriyle ilgili detaylar kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.

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