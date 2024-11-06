Derbi sonrası sevkler açıklandı! Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan ne ceza alacak?
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbinin sevkleri açıklandı. Maç sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareketleri", "hakareti" ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve futbolcu Edin Dzeko,'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,'sportmenliğe aykırı hareketleri' ve 'hakareti' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.
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TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in on birinci haftasında oynanan maçlar sonrası disiplin raporları şöyle:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar
Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti
Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması
Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket
Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi
Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi
Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi
Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı
Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi
Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları
Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.