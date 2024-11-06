Derbi sonrası sevkler açıklandı! Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan ne ceza alacak? Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbinin sevkleri açıklandı. Maç sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edildi.