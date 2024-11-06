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Derbi sonrası sevkler açıklandı! Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan ne ceza alacak?

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki derbinin sevkleri açıklandı. Maç sonrası yaptıkları açıklamalar nedeniyle Jose Mourinho, Ertuğrul Doğan ve Acun Ilıcalı, Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) sevk edildi.

Derbi sonrası sevkler açıklandı! Jose Mourinho, Acun Ilıcalı, Ertuğrul Doğan ne ceza alacak?
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, "sportmenliğe aykırı hareketleri", "hakareti" ve "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edildi. Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ve futbolcu Edin Dzeko,'sportmenliğe aykırı açıklamalar' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan,'sportmenliğe aykırı hareketleri' ve 'hakareti' nedeniyle tedbirsiz olarak kurula sevk edildi.

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TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Süper Lig'in on birinci haftasında oynanan maçlar sonrası disiplin raporları şöyle:

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, sportmenliğe aykırı açıklamaları ve hakareti

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Acun Ilıcalı, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, sportmenliğe aykırı açıklamalar

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, hakareti

Fenerbahçe Kaleci Antrenörü Sandro Zufic, tedbire uymaması

Trabzonspor, 7 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

Hatayspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sportmenliğe aykırı hareketi

Sivassporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin, sportmenliğe aykırı hareketi

Bodrum FK futbolcusu Musah Mohammed, kural dışı hareketi

Adana Demirspor, Beşiktaş, Kayserispor, Konyaspor, Bodrum FK, Trabzonspor, çirkin ve kötü tezahüratı

Gaziantep FK ve Alanyaspor, talimatlara aykırı hareketi

Kayserispor, Konyaspor ve Trabzonspor, saha olayları

Konyaspor Kulübü idarecisi Osman Baharoğlu, hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

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