Bitcoin fiyatı yatırımcıyı üzüyor: Son ayların en düşük seviyeleri geldi

Bitcoin'in değeri, ETF çıkışları, Alman hükümetinin varlık tasfiyesi ve diğer piyasa faktörleri nedeniyle 57.000 dolara düştü. En son trendleri, zincir üzeri analizi ve gelecekteki potansiyel etkileri arttı.

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Bitcoin fiyatı yatırımcıyı üzüyor: Son ayların en düşük seviyeleri geldi

Bitcoin'in değeri son zamanlarda keskin bir gerileme yaşadı. Birçok yatırımcıyı şaşırttı ve kripto para birimi topluluğu içindeki tartışmaları ateşledi. Bu satış, birden fazla faktörden, Bitcoin ETF'leri ve son yarılanma olayının ortasında spekülatif yatırımcılar tarafından satıştan, aşırı borçlu pozisyonların tasfiyesinden ve Alman hükümetinin ele geçirilen Bitcoin varlıklarını tasfiye etmesi gibi beklenmedik satışlardan kaynaklanıyor gibi görünüyor.

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KRİPTO PİYASA ANALİZİ

Kripto piyasaları, Bitcoin'in 57.000 dolara ve Ethereum'un 3.100 dolara düşmesiyle birden fazla satış nedeniyle ağır kayıplar yaşadı. Opsiyon piyasası verileri, Bitcoin'in büyük kısa vadeli zımni oynaklıklarının %10, DVol'un (gerçekleşmiş volatilite) ise %3 arttığını gösteriyor.

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Ethereum ile ilgili parametreler Bitcoin'inkinden biraz daha az arttı ve çarpık göstergeler açıkça düşüş yönünde eğildi.

Bitcoin blok sat hacmi, daha karmaşık bir işlem dağılımı ile belirgin şekilde artıyor. 12 Temmuz 58.000 dolarlık satış seçeneği en büyük olarak öne çıkıyor. İlginç bir şekilde, seçenek verileri balinaların şu anda potansiyel aşağı yönlü risk konusunda aşırı endişeli olmadığını gösteriyor.

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Özellikle balinaların düşük volatilite beklentileri sergilediği Ethereum için, geçen haftaki üç aylık teslimatın ardından konumlarını ayarlamaya odaklanmış görünüyorlar.

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GENEL PİYASA KOŞULLARI VE TEKNİK ANALİZ

Kripto piyasası ayı bölgesine geri dönüyor gibi görünüyor. Küresel kripto piyasa değeri %20 düşüşle 2,13 trilyon dolara geriliyor. Sadece son 24 saatte, piyasa değeri %4,20'den fazla düştü. Bitcoin'in açık ilgisi, mevcut 17,6 Milyar dolarlık değerleme ile %4,89 azaldı.

Bitcoin'in fiyatı 57.800 dolar gibi 24 saatlik en düşük seviyeye ulaştı, kilit bir destek seviyesine geri döndü ve 52.000 dolara potansiyel bir düşüş riskiyle karşı karşıya kaldı. İlginç bir şekilde, Bitcoin aşağı yönlü neredeyse tüm mevcut likiditeyi çıkardı ve sadece yaklaşık 7 milyar dolarlık kısa tasfiyeler 72.000 dolar seviyesinde kaldı.

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