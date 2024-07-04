Sigara zammı başladı! 4 temmuz güncel sigara fiyatları

JTI (Japan Tobacco International) 4 Temmuz 2024'ten itibaren sigara fiyatları için yeni bir liste yayınladı.

4 Temmuz Güncel Sigara Fiyatları

Winston Markası Winston Koyu Mavi ve Koyu Mavi: 71 TL

Sarma tütün ürünlerinin fiyatları da belirlenmiştir. Winston Slender: 72 TL, Winston Slims: 78 TL, Winston Xsence: 80 TL. Camel Markası: Camel Slender: 67 TL, Camel Deep Blue: 68 TL, Camel Black & White: 68 TL, Camel Yellow & Brown: 73 TL. Diğer markalar: LD Slims: 68 TL, LD: 68 TL, Monte Carlo Slender: 67 TL, Monte Carlo: 67 TL, Camel Yellow 100 (Gram): 145 TL.

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Yeni fiyatlar, sigara tüketicilerini etkileyebilecek ve tütün ürünlerine olan talebi değiştirebilecek. Tütün kullanıcıları bütçelerini gözden geçirmek zorunda kalabilir. Yeni fiyatlar, sigara tüketicileri arasında çeşitli markalar arasında değişikliklere yol açabilir.

Tütün ürünleri üzerindeki vergi politikaları ve ekonomik koşullar, sigara fiyatlarının artmasına neden oldu. Tüketiciler, bu fiyat değişikliklerine dikkat etmeli ve bütçelerini buna göre planlamalıdır.