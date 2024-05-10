Donald Trump, ABD Başkanı’na kripto üzerinden yüklendi: “Hiçbir şey bildiği yok”

Eski ABD Başkan Donald Trump, hafta ortasında fungible olmayan token (NFT) koleksiyonunun meraklılarıyla bir araya geldi. Trump, kampanya katkıları için kripto para birimini kabul etme kararını katılcılara duyurdu. Trump ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın kriptonun ne olduğunu "bile bilmediğini" paylaştı.

TRUMP, KRİPTO PARALARI DESTEKLİYOR

Eski ABD'de Başkan Donald Trump'ın Çarşamba günkü NFT etkinliği, kripto para savunucularından oluşan kalabalığı adaylığını desteklemeye çağırdı. Oylarının önemini vurguladı. Etkinlik, Trump'ın Mugshot Edition NFT koleksiyonunu kutlayan bir akşam yemeği galasıydı. Kampanya bağışları için kripto para kabul etme konusunda soru sorulduğunda, Trump bunu kolaylaştıracağından emin bir şekilde güvence verdi.

Araç sahibi olanlar acele edin! Haziran ayında zam gelecek

Trump katılımcılara "Yapamazsan, yapabileceğinden emin olacağım" dedi. Birçok kripto işletmesinin sıkı düzenlemeler nedeniyle açık denize taşındığı konusunda bilgilendirildi. Trump kesin bir şekilde cevap verdi, "Bunu durduracağız. Bunu istemiyoruz... onu kucaklayacağız” açıklamasını yaptı.

BİDEN NE OLDUĞUNU BİLMİYOR

Ek olarak Trump, mevcut başkanın kripto para biriminin nüanslarından habersiz olduğunu iddia ederek Başkan Joe Biden'ı eleştirdi. Trump, Biden yönetiminin kripto para konusundaki duruşunu, "Demokratlar bundan hoşlanmıyor" ve "Biden ne olduğunu bile bilmiyor" diyerek eleştirdi.

Haberin Devamı

Mevcut ABD başkanını sanki çevresinden habersizmiş gibi alaycı bir şekilde taklit etti. Kripto para biriminin çeşitli doğasını vurguladı. Son olarak eski ABD Başkanı, “Kriptodan yanaysanız, Trump'a oy verseniz iyi olur” dedi.

Uzmanlar uyardı! En çok bu aylar arasında görülüyor!