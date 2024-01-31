Bir kullanıcı, yapay zeka sayesinde Tinder’dan ruh eşini buldu…

Moskova'da bir geliştirici, Tinder'da 5.000'den fazla kadınla buluşmak için ChatGPT ve diğer yapay zeka araçlarını kullandı. İlginç bir sonuç yakalayan kullanıcı evleneceği kişiyi buldu. İşte akıllara durgunluk veren olay…

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Bir kullanıcı, yapay zeka sayesinde Tinder’dan ruh eşini buldu…

Sosyal medya uygulaması X'teki 30 Ocak tarihli bir konuda, TenChat ürün müdürü Alexander Zhadan, tasarladığı bir AI sistemi kullanıldı. Kullanıcı, 5.239 Tinder kişisiyle görüştükten sonra Ağustos ayında AI onaylı ruh eşi Karina Imranovna ile evleneceğini duyurdu.

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YAPAY ZEKAYLA RUH EŞİNİ BULDU

Alexander Zhadan, kadınları kırmızı bayraklarına göre filtreledi. Onun adına küçük bir konuşma yaptı, randevu aldı. Hatta şimdiki nişanlısına evlenme teklif etmesine yardımcı oldu.

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Rusça'da 37 bölümlük bir konuda Zhadan, eski "kız arkadaşı" (şimdi sadece arkadaş olduklarını iddia eden) 2021'de iki yıllık ilişkilerini bitirdikten bir yıl sonra deneye başladığını açıkladı. Flört etmeye dönen Zhadan, Tinder ilişkilerinin haftalar içinde "çıkmaza girdiğini" söyledi.

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İlginç deneyin sonucunda TenChat ürün müdürü Alexander Zhadan, adeta ruh ikizini buldu. Sadece istediği kişiyi bulmakla kalmayıp, evlenme kararı aldı.

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İTİRAF GİBİ AÇIKLAMALAR

TenChat ürün müdürü Alexander Zhadan, “GPT aracılığıyla kızlarla iletişimi basitleştirmeye karar verdim” açıklamasını yaptı. Zhadan, 2022'de GPT-3 API'sine eriştikten sonra çalışmaya başladı. Başlangıçta profillerinde ikiden fazla fotoğraf bulunan kadınlara "sağa kaydıracak" basit bir komut dosyası olduğunu açıkladı.

Kullanıcı, ChatGPT’yi diğer kişiselleştirilmiş kriterlerin yanı sıra profillerinde zodyak işaretleri olan veya göğüslerinin görüntülerini filtreleyebilen fotoğraf tanıma yazılımı ile eşleştirdi.

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YAPAY ZEKA EVLENMESİNİ TAVSİYE ETTİ

Deney, ChatGPT'nin Zhadan'ın Karina'yla evlenmesini tavsiye etti. Hatta Makao ve Hong Kong gezisi sırasında evlenme teklif etmesi için bir plan tasarlanmasına yardımcı oldu.

Zhadan tarafından paylaşılan bir evlilik kayıt rezervasyon onayının ekran görüntüsüne göre, çift 3 Ağustos 2024'te evlenecek.

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ZHADAN YAPAY ZEKAYA ÇOK ALIŞIK

Damat adayı bir keresinde 2022'deki tüm üniversite tezini yazmak için OpenAI'nin ChatGPT'sini kullandı. Üniversite yapay zeka kullanımasına rağmen diplomasına dokunmadı.

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