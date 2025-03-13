  1. Anasayfa
  2. İç Haberler
  3. Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!
Yayınlanma:

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Sokak köpeklerinin sorunu sokaktaki çocukları tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört yanından köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor.

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

SALDIRININ ADRESİ ISPARTA

Korkunç olay 12 Mart saat 18.30 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.'yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Bugün burç yorumları nelerdir! 13 Mart Perşembe burç yorumları: Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç...Bugün burç yorumları nelerdir! 13 Mart Perşembe burç yorumları: Koç, Aslan, Boğa, Başak, Yengeç...

Böyle giderse "hapı" yutarız! 13 Mart 2025 gazete manşetleriBöyle giderse "hapı" yutarız! 13 Mart 2025 gazete manşetleri

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
İç Haberler
Sahte kürtaj dolandırıcılığıyla vurgun yaptı!
Sahte kürtaj dolandırıcılığıyla vurgun yaptı!
Soğukkanlı tavrı ile peşinden gelen tacizciyi yakayıp polise teslim etti!
Soğukkanlı tavrı ile peşinden gelen tacizciyi yakayıp polise teslim etti!
Böyle giderse "hapı" yutarız! 13 Mart 2025 gazete manşetleri
Böyle giderse "hapı" yutarız! 13 Mart 2025 gazete manşetleri
Uzmanlar uyardı: 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şoke etti!
Uzmanlar uyardı: 4 yaşındaki çocuğun bağırsaklarından çıkanlar doktorları şoke etti!
Erzurum'da dehşet: Bir küçük can daha başıboş köpeklerin pençeleriyle parçalandı!
Erzurum'da dehşet: Bir küçük can daha başıboş köpeklerin pençeleriyle parçalandı!
Çanakkale'de hareketli dakikalar: Polislerle çatışmaya giren şahıs, komşusunu yaralayıp annesini rehin aldı!
Çanakkale'de hareketli dakikalar: Polislerle çatışmaya giren şahıs, komşusunu yaralayıp annesini rehin aldı!
Sivas'da iftar kazası: Ramazan topu elinde patladı!
Sivas'da iftar kazası: Ramazan topu elinde patladı!