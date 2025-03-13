Bir başıboş köpek saldırısı daha: Sokakta oyun oynayan 9 yaşındaki çocuğa köpek saldırdı!

Isparta'nın Gönen ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.

Türkiye'nin kronikleşen sorunu sokak köpekleri tehlike saçmaya devam ediyor. Sokak köpeklerinin sorunu sokaktaki çocukları tehdit etmeye devam ediyor. Türkiye'nin dört yanından köpek saldırısı haberleri gelmeye devam ediyor.

SALDIRININ ADRESİ ISPARTA

Korkunç olay 12 Mart saat 18.30 sıralarında Isparta'nın Gönen ilçesine bağlı Güneykent Beldesi Baladız Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan T.A., başıboş bir köpeğin saldırısına uğradı.Köpeğin kafasından ve sol kolundan ısırdığı çocuk yaralandı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar T.A.'yı kurtararak hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından T.A., Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede yapılan muayenede hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlenen çocuk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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