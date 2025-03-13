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ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

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ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?
ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 1 110

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 2 210

Altın fiyatları 13 Mart Perşembe yani haftanın dördüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. ABD'de yaşanan son gelişmelerin etkisiyle birlikte ONS Altın tarafından yaşanan yukarı yönlü seyir yaklaşık bir haftadır aşağı yönlü seyreden fiyatlarda ibreyi terse çevirdi. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 463 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 752 lira seviyesinde seyrediyor. ONS altın ise 2 bin 895 dolar üzerinden işlem görüyor. İşte güncel Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Mart Salı alış - satış tablosu...

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 310

Altın fiyatları 13 Mart Perşembe bugün yani hafta dördüncü iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre günün ilk saatlerinde gram altın 3 bin 463 lira çeyrek altın ise 5 bin 752 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 4 410

ONS ALTIN REKORA KOŞUYOR

ONS ALTIN
Ons altın güne 2946 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2933 dolar, en yüksek de 2947 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2945 dolardan işlem görüyor.

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 5 510

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Gram altın güne 3452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3452 lira, en yüksek de 3467 lira görüldü. Şu sıralar 3465 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3483 liradan alınırken 3527 liradan satılıyor.

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 6 610

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

5.704,00
5.752,00

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 7 710

BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?

11.385,00
11.482,00

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 8 810

TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?

22.441,17
22.886,44

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 9 910

REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?

20.568,47
20.817,95

ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 10 1010

ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?

50.072,93
50.866,80

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