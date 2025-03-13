ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları...
Altın fiyatları 13 Mart Perşembe yani haftanın dördüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. ABD'de yaşanan son gelişmelerin etkisiyle birlikte ONS Altın tarafından yaşanan yukarı yönlü seyir yaklaşık bir haftadır aşağı yönlü seyreden fiyatlarda ibreyi terse çevirdi. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 463 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 752 lira seviyesinde seyrediyor. ONS altın ise 2 bin 895 dolar üzerinden işlem görüyor. İşte güncel Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Mart Salı alış - satış tablosu...
Altın fiyatları 13 Mart Perşembe bugün yani hafta dördüncü iş gününde en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen güncel verilere göre günün ilk saatlerinde gram altın 3 bin 463 lira çeyrek altın ise 5 bin 752 lira seviyesinde seyrediyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte merak edilip araştırılan ayrıntılar...
ONS ALTIN REKORA KOŞUYOR
ONS ALTINOns altın güne 2946 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 2933 dolar, en yüksek de 2947 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 2945 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
Gram altın güne 3452 liradan başladı. Gün içinde en düşük 3452 lira, en yüksek de 3467 lira görüldü. Şu sıralar 3465 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 3483 liradan alınırken 3527 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
5.704,005.752,00
BUGÜN YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL'YDİ?
11.385,0011.482,00
TAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLMUŞTU?
22.441,1722.886,44
REŞAT ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
20.568,4720.817,95
ZİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL?
50.072,9350.866,80