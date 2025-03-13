ONS Altın uçuşa geçti! Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 13 Mart Perşembe yani haftanın dördüncü iş gününe yukarı yönlü seyirde başladı. ABD'de yaşanan son gelişmelerin etkisiyle birlikte ONS Altın tarafından yaşanan yukarı yönlü seyir yaklaşık bir haftadır aşağı yönlü seyreden fiyatlarda ibreyi terse çevirdi. Yaşanan hareketlilikle birlikte altın alım satımı yapacaklar ve ekonomi gündemini takip edenler merak içerisinde "Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki gram altın 3 bin 463 lira ve çeyrek altın ise 5 bin 752 lira seviyesinde seyrediyor. ONS altın ise 2 bin 895 dolar üzerinden işlem görüyor. İşte güncel Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları 13 Mart Salı alış - satış tablosu...