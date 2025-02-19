Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önemli duyuru: Hava koşulları nedeni ile o, uçuşlar iptal!

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan önemli duyuru: İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçuşlar azalmaya başladı.

Havalimanı yönetimi, 20 Şubat Perşembe günü uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceğini, 21 Şubat Cuma günü ise bu oranının yüzde 15'e çıkacağını açıkladı. Bu açıklama, yolcuların seyahat planlarını yeniden gözden geçirmeleri gerektiği anlamına geliyor.

Sabiha Gökçen Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ, meteorolojik acil durum komitesinin aldığı kararı duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat ve 21 Şubat tarihlerindeki uçuşlarda büyük oranda iptaller yaşanacak. Hava koşullarına bağlı olarak iptal edilen uçuşların, sefer saatlerinin değiştirilmesi veya tamamen iptal edilmesi söz konusu olacak. HEAŞ, yolcuların uçuşlarıyla ilgili güncel bilgilere ulaşmak için ilgili hava yolu şirketlerinin internet sitelerini ve çağrı merkezlerini takip etmelerini önerdi.

Uçuş İptalleri ve Yolcuların Durumu

Yolcuların, özellikle 20 Şubat ve 21 Şubat tarihlerindeki uçuşlarını kontrol etmeleri önem taşıyor. Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların aksaması veya ertelenmesi durumunda, havalimanı yetkilileri ve hava yolu şirketleri tarafından yapılan duyurulara dikkat edilmesi gerekmekte. Yolcuların, uçuş iptalleri veya gecikmeleri hakkında bilgi almak için, şirketlerin resmi internet sitelerinden ve çağrı merkezlerinden güncel durumu takip etmeleri hatırlatıldı.

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Beklenen Hava Koşulları

İstanbul'da etkili olacağı tahmin edilen olumsuz hava koşullarının, genellikle rüzgarlı ve yağışlı bir hava durumu olacağı belirtiliyor. Bu durumun, hava trafiğini olumsuz etkileyebileceği ve özellikle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda kesintilere yol açabileceği öngörülüyor. Yolcuların seyahat öncesinde hava durumu raporlarını kontrol etmeleri önemlidir.



Seyahat Planlarını Gözden Geçirmeniz Önemli

İstanbul'da yaşanacak olumsuz hava koşulları, hem Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlar üzerinde etkili olacak hem de yolcuların seyahat planlarını etkileyebilecek. Uçuşların iptal olma olasılığına karşı yolcuların alternatif seyahat planları oluşturması ve havayolu şirketleriyle iletişimde olmaları gerekmektedir. Ayrıca, havalimanında uzun süreli beklemelere karşı hazırlıklı olmaları da tavsiye ediliyor.



Uçuşlarınızı Takip Edin

Hava koşullarına bağlı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda meydana gelebilecek değişiklikler, seyahat edenler için beklenmedik aksaklıklara yol açabilir. Yolcuların, uçuşlarıyla ilgili güncel durumu öğrenmek için havayolu şirketlerinin resmi internet sitelerinden ve çağrı merkezlerinden bilgi alması büyük önem taşımaktadır. Bu tür olumsuz hava koşulları, özellikle uçuş güvenliğini etkileyebileceğinden, iptallerin ve gecikmelerin önlenebilmesi için yetkililerin önerilerine uymak önemlidir.

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