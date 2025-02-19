Benzin ve motorine zam var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu? 19 Şubat 2025 güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt Piyasasında Yeni Dönem Fiyat Artışları ve Piyasa Dinamikleri
Türkiye'nin akaryakıt piyasasında son dönemde yaşanan fiyat artışları, hem tüketiciler hem de sektör oyuncuları için önemli bir gündem maddesi haline geldi. Akaryakıt fiyatları, küresel petrol fiyatları, döviz kuru dalgalanmaları ve Türkiye'deki vergisel düzenlemelere bağlı olarak sürekli değişkenlik gösteriyor. 2025 yılı itibariyle, özellikle motorin ve benzinde yaşanan artışlar, tüketicilerin bütçelerinde büyük bir yer tutarken, sektör temsilcileri bu artışların yansımalarını daha uzun vadede hissedeceklerini belirtiyor.