Biden sonrası kim aday olacak? Clinton, Obama ve Clooney listede...

Bir dizi Demokrat milletvekili, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'a karşı başarısız tartışmasının ardından Başkan Joe Biden'ı yeniden seçim kampanyasını sona erdirmeye çağırmıştı.

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Biden sonrası kim aday olacak? Clinton, Obama ve Clooney listede...

Biden'in yarıştan çekilmesiyle beraber 3 aday baskın olarak ortaya çıkıyor. Demokratlar tarafından Michelle Obama, Hillary Clinton, Kamala Harris ve Clooney listenin başında yer alıyor.

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Biden'ın yarıştan uzak çekilme kararı, başkan olarak kalmasına rağmen, alışılmadık derecede çalkantılı bir seçim sezonunun en son çarpıcı bölümü olan Amerikan siyasetinde birkaç tekil haftayı kapatıyor.

Eski başkan ve Cumhuriyetçi aday Trump, Pennsylvania'da bir kampanya mitingi sırasında kulağını kana bulan ve bir izleyiciyi öldüren bir hayat girişiminden kıl payı kurtuldu. Biden, saldırının ardından sakinlik çağrısında bulunduktan sonra, geçen hafta adaylığını kurtarmaya ve bir kez daha şüphecilerinin yanlış olduğunu kanıtlamaya kararlı kampanya izine geri dönmüştü.

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Başkan Biden, 2024 başkanlık yarışını alt üst eden önemli bir karar olan başkanlık kampanyasını sona erdiriyor.

Biden yaptığı açıklamada,” geri çekilmemin ve yalnızca görev süremi hatırlatmak için Başkan olarak görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkenin çıkarına olduğuna inanıyorum " dedi.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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