Beyoğlu’nda "laf atma" kavgası: Kadın ortalığı birbirine kattı

Beyoğlu'nda aracıyla yol kenarında bekleyen bir kadının yanına yaklaşan bir şahıs, iddiaya göre laf atınca ortalık karıştı. Kavgada küfürler savuran genç kadını çevredeki vatandaşlar güçlükle sakinleştirdi. Olay esnasında aracıyla olay yerinden uzaklaşmaya çalışan şahıs, farklı bir araçla da çarpışarak kaza yaptı. Yaşananlar kameralara yansıdı.

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Beyoğlu’nda "laf atma" kavgası: Kadın ortalığı birbirine kattı

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, iddiaya göre bir kadın yol kenarında beklediği esnada yanına lüks bir araç yaklaştı. Aracın içindeki şahsın laf atması üzerine genç kadın ile şahıs arasında kavga çıktı.

Kadın öfkeden deliye döndü

Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar ve esnaf ikiliyi ayırmak için büyük çaba gösterdi. Bir vatandaş, polis çağrılmasını isteyen genç kadını sakinleştirmek için dakikalarca uğraştı.

O esnada aracıyla olay yerinden kaçmak isteyen şahıs, kalkış yaptığı esnada farklı bir araçla çarpışınca kaçamadı.

Yaşanan ilginç anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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