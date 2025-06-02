Beynine 8 santimetrelik çivi saplandı: 7 yaşındaki bir kız çocuğunun mücize kurtuluşu!

Hindistan'da 7 yaşındaki bir kız çocuğunun beynine saplanan 8 santimetrelik çivi, doktorlar tarafından başarıyla çıkarıldı. Oyun oynarken düşen küçük kızın boynunu ve çenesini delen çivi, beynine kadar ulaştı. Tomografi, çivinin hayati damarların çok yakınından geçtiğini gösterdi.

Hindistan'da gerçekleşen olağanüstü bir ameliyatla, doktorlar 7 yaşındaki bir kızın beynine saplanan 8 santimetrelik çiviyi başarıyla çıkardı.Küçük kız oyun oynarken düştü ve yerdeki ince bir inşaat çivisi, boynunu ve çenesini delerek beynine kadar ulaştı. Korkunç olay, 15 Mayıs'ta Uttar Pradesh eyaletinin Nawajpur köyünde meydana geldi.

Yapılan tomografi, çivinin alt çeneden girip kafatasına kadar ilerlediğini ve hayati damarların çok yakınından geçtiğini gösterdi. Ameliyat, ertesi gün (16 Mayıs'ta) Dr. Vaibhav Jaiswal ve Dr. Sameer Mishra tarafından Lucknow'daki King George Tıp Üniversitesi Travma Merkezi'nde yapıldı.Şişlik, enfeksiyon ve beyinle ilgili riskler nedeniyle küçük kız solunum cihazına bağlandı ve yoğun bakımda 10 gün boyunca yakından takip edildi.29 Mayıs'ta normal servise alındığında tamamen bilinçliydi, tepkileri yerindeydi ve ciddi bir nörolojik hasar izine rastlanmadı.

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Doktorlar, kızın tamamen normal bir hayat sürdürebileceğini söylüyor.Mayıs 2021'de, İtalya'da benzer derecede tuhaf bir kaza yaşandı. 58 yaşındaki bir bahçıvan, çim biçme makinesiyle çalışırken makinenin fırlattığı 2,5 santimetrelik bir çivi gözüne saplandı.Çivi göz kapağının içine derinlemesine girip gözünü tamamen kapattı. Olayın ardından adam hemen Verona'daki bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, çiviyi dikkatlice çıkararak gözünü kurtardı.Enfeksiyon riskine karşı yoğun antibiyotik tedavisi uygulandı.

Bir ay sonra pansumanlar açıldığında adam tekrar görmeye başladı. Bu şanssız kaza, mucizevi şekilde kalıcı bir hasar bırakmadan atlatıldı.

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