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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz!

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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz!
Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.
Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 1 17

Kurban Bayramı tatili boyunca Karayolları Genel Müdürlüğü’ne (KGM) ait otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçişler ücretsiz olacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 2 27

Uygulama, 5 Haziran Perşembe 00.00’dan 9 Haziran Pazartesi günü sonuna kadar geçerliliği sürdürecek. Öte yandan şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olarak sunulacak. İşte detaylar...

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 3 37

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 4 47

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi..

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 5 57

KÖPRÜLER VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Buna göre, bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri, ücretsiz hizmet verecek.

Bu köprü ve otoyollar, 5 Haziran Perşembe saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz olacak.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 6 67

ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ BAYRAMDA ÜCRETSİZ

Ayrıca vatandaşlar, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan 9 Haziran Pazartesi gün sonuna kadar ücretsiz yararlanabilecek.

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Kurban Bayramı'nda köprü otoyol ve toplu taşıma ücretsiz! 7 77

Öte yandan, yap-işlet-devret projeleri, ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu.

BAKAN URALOĞLU: HERKESİN YOLUNU KOLAYLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ

Bakan Uraloğlu, Kurban Bayramı süresince Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) işletmesindeki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ücretsiz olacağını bildirdi. Uraloğlu, 5 Haziran Perşembe günü saat 00.00'da (Çarşamba gününü Perşembe gününe bağlayan gece) başlayacak uygulamanın 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar süreceğini söyledi.

Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci–Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe–İstanbul Havalimanı–Arnavutköy Metro Hattı'nın da ücretsiz olarak hizmet vereceğini de açıklayan Uraloğlu, uygulamanın 6 Haziran Cuma günü saat 00.00'dan (Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece) itibaren 9 Haziran Pazartesi günü saat 24.00'e kadar devam edeceğini belirtti.

Uraloğlu, "Kurban Bayramı'nda da sevdiklerine ulaşmak isteyen herkesin yolunu kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Bayramın milletimize sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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