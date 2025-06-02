İzmir'de çöp kavgası: Çalışanlar grev yapınca başkan eldiver takıp çöp topladı!

İzmir’de dün akşam grev yapan bazı belediye personelleri ve vatandaşlar çöp kavgasına tutuştu. Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eldiven giyip çöp poşetlerini kendi elleriyle kamyonlara yükledi.

İzmir’de dün akşam grev yapan bazı belediye personelleri, çöpleri toplayan vatandaşlara saldırdı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, eldiven giyip çöp poşetlerini kendi elleriyle kamyonlara yükledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında 23 bin çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin tıkanması üzerine İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir şirketlerinde görevli binlerce işçi 29 Mayıs’ta greve gitti.

HİZMETLER DURDU, ÇÖPLER YIĞINA DÖNÜŞTÜ

Grevle birlikte başta temizlik ve ulaşım olmak üzere birçok belediye hizmeti sekteye uğradı. Özellikle Alsancak, Kıbrıs Şehitleri Caddesi ve Kordon gibi merkezi noktalarda çöpler birikmeye başladı. Yerlilerin yanı sıra kenti ziyaret eden turistler de oluşan kötü görüntü ve koku nedeniyle rahatsızlık duydu. Esnaf ise müşteri kaybı yaşadığını dile getirerek duruma isyan etti.

BAŞKAN TUGAY, ELDİVENLE SAHAYA İNDİ

Grev nedeniyle artan tepkilere kayıtsız kalmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, gece saatlerinde Alsancak Kordon’a giderek sahaya indi. Grev dışı personelle birlikte temizlik çalışmalarına katılan Tugay, eldiven giyip çöp poşetlerini kendi elleriyle kamyonlara yükledi.

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BAŞKANIN TAVRI, İŞÇİLERLE VATANDAŞI KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Başkan Tugay'ın çağrısına karşılık veren bazı vatandaşlar da sokağa inerek bazı caddelerdeki çöpleri toplamaya başladı. Ancak grevde olan ve çöplerin toplandığını bören işçiler, duruma tepki göstererek müdahale etti, karşılıklı itişmelerle gergin anlar yaşandı.

TUGAY İLE SENDİKA TEMSİLCİSİ TARTIŞTI

Çalışmalar sürerken alana gelen DİSK Genel-İş 2 No’lu Şube Başkanı Ercan Gül ile Başkan Tugay arasında tansiyon yükseldi. Tartışma sırasında Tugay, “Buraya ne yapmaya geldiniz? Bu çöp toplanacak, engel olamazsınız. Böyle bir hakkınız yok. Grev yapan evine gider, buraya karışamaz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Sendika temsilcisi Ercan Gül ise, “Biz sadece emeğimizin hakkını arıyoruz, başka bir derdimiz yok” açıklamasında bulundu.

ESNAF DA TEPKİLİ: "BURADA ÇÖP İSTEMİYORUZ"

Olaylara tanık olan çevredeki esnaf da sendika yetkililerine tepki gösterdi. “Biz burada işletme sahibiyiz, çöp dağlarının arasında müşteri ağırlayamayız” diyen bazı esnaf, bir an önce çözüm bulunmasını talep etti.

Tugay ise temizlik çalışmasına ara vermeden devam ederek, “Sizin yapmanız gereken işi ben yapıyorum” diyerek tepkisini gösterdi.

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