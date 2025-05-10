Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs çarptı!

Beylikdüzü'nde hareketli dakikalar: Durakta bekleyen metrobüse başka bir metrobüs kontrolden çıkarak çarptı! Ölü ve çok sayıda yaralılar var...

Beylikdüzü'nde metrobüsün, yolcu almak üzere durakta bekleyen bir diğer metrobüse arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi yaralandı.

Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda yolcu alan metrobüse, arkadan gelen bir diğer metrobüs çarptı. Kazada, 1 kişi hayatını kaybetti 2'si ağır 20kişi yaralandı. Araçlardaki yolcular kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaralanan yolculardan bazılarına kaza yerinde müdahale ederken, bazıları ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerde hasar oluştu, kırılan cam parçalarının yere saçıldığı görüldü.

Kaza nedeniyle Haramidere Sanayi Durağı yolcu alımına kapatıldı. Seferler, Söğütlüçeşme istikametinde kontrollü ve çift yönlü yapılıyor.

Valilik, Beylikdüzü istikametinde, Haramidere Sanayi Durağı'nda bekleyen bir metrobüse, arkadan gelen bir başka metrobüsün çarptığı kazaya ilişkin açıklama yaptı.

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Açıklamada, "Saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2'si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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