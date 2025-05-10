3 çocuk sahibi kadınlar müjde: Memur olabilirsiniz!

ÜÇ ÇOCUKLU ANNELERE KPSS'SİZ MEMUR OLMA HAKKI

Üçüncü doğuran kadınlara kamu kurumlarında iş hakkı tanınacak. 3 çocuklu kadınlar için Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) şart koşulmayacak. Ancak atanacak kişilerin, atanacakları kadro veya pozisyonlar için sınavlara ilişkin hükümler hariç olmak üzere başvuru usul ve esasları ile görevlendirilecek kurumlar Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynaklan Ofisi ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ortaklaşa belirlenmesi bekleniyor.Adaylarda, yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak, kamu hizmetinden yasaklı olmamak, genel sağlık şartlarını taşıması şartları aranacak.