Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan'dan tepki çeken şov: Ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti çeken bir gösterişle gündeme geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyeti çeken bir gösterişle gündeme geldi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile beraberindeki heyet, Kayseri'de çakarlı konvoyla ciğer yemeye gitti. Parti heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesi tepki çekti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Bursa Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Atmaca, Kayseri İl Başkanı Erdal Altun ile 20. Dönem Milletvekili ve Saadet Partisi Genel Sekreteri Cafer Güneş'in Kayseri'de çakarlı araçlardan oluşan bir konvoyla bir ciğerciye yemek yemeye gitti.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Heyetin yemek için gösterişli ve abartılı bir şekilde hareket ettiği görüntülerden oluşan özel hazırlanmış klip, kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Paylaşımlarda, siyasi temsilcilerin günlük bir yemek organizasyonu için çakarlı araçlar kullanması eleştiri konusu oldu. Vatandaşlar yemek Saadet Partisi heyetinin yemeğe gösterişli ve abartılı bir şekilde gitmesine tepki gösterdi. Görüntülere ilişkin Saadet Partisi kanadından henüz bir açıklama gelmedi.

