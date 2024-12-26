Beyin ölümü gerçekleşen emekli hemşirenin organları 6 kişiye umut oldu

Emekli hemşirenin organları 6 kişiye umut oldu: Tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen, 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu.

Samsun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki Emine Görgülü'nün bağışlanan organları 6 kişiye umut oldu. Görgülü'nün böbrekleri Erzurum'a, akciğeri İstanbul'a uçakla gönderildi.

Karaciğer ve iki kornea da Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürüldü.

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