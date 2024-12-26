AK Parti'ye katılan Nedim Yamalı'dan çarpıcı açıklamalar! Davutoğlu AK Partiye katılacak mı?

Gelecek Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katılan nedim yamalı mecliste gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını yanıtlayarak gündeme dair çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ROZETİNİ RECEP TAYYİP ERDOĞAN TAKMIŞTI

Gelecek Partisi'nden istifa eden bağımsız Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından Yamalı'ya AK Parti rozetini taktı.

Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı, gazeteci Sinan Burhan'ın sorularını cevapladı. Burhan'a açıklamalarda bulunan Yamalı, AK Parti'ye katılımların devam edeceğini vurgulayarak, bir önceki seçimlerde CHP sayesinde seçilmediklerini, CHP'nin Rize ve Düzce'de onlar sayesinde vekil çıkarabildiğini açıkladı.

İşte gazeteci Sinan Burhan'ın Nedim Yamalı ile röportajının tamamı:

"BÜYÜK BİR MEMNUNİYETLE KARŞILANDIK"

Sinan Burhan: Sayın Başkan, bugün AK Parti’ye katıldınız. Nasıl bir ilgiyle karşılaştınız?

Nedim Yamalı: Bu parti bizim partimiz. Yıllarca bu partiye hizmet ettik, aynı dava ve aynı dünya görüşüne sahip insanlarız. Dolayısıyla büyük bir memnuniyetle karşılandık. Dostlarımız sağ olsun, bizleri hoş karşıladılar.

"MİLLET TEVECCÜH GÖSTERMEDİ"

Sinan Burhan: Sayın Başkan, Gelecek Partisi’nden neden istifa ettiniz?

Haberin Devamı

Nedim Yamalı: Yeni bir parti kurduk; DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve diğer partiler olarak seçimlere girdik. Ancak seçimlerde istediğimiz oyu alamadık. Millet teveccüh göstermedi. Artık ısrarcı olmamak lazım. Siyasette çözümsüzlük bir çözüm değildir. Cumhurbaşkanımız, mazlumların yanında duran bir liderdir. Suriye’de yaşananlar, Rusya’da olanlar ortada. Güçlü bir Türkiye’ye ihtiyaç var. Bu nedenle Cumhurbaşkanımızın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyorum. Seçmen bize vize vermedi.

"AK PARTİ'YE KATILIMLAR OLACAKTIR"

Sinan Burhan: AK Parti’ye yeni katılımlar olur mu?

Nedim Yamalı: AK Parti’ye kongreye kadar yeni katılımlar olacağını söyleyebilirim. Farklı siyasi partilerden AK Parti’ye katılımlar olacaktır.

"CHP SAYESİNDE SEÇİLMEDİK, CHP BİZİM SAYEMİZDE VEKİL ÇIKARDI"

Sinan Burhan: Sayın Başkan, “CHP’den milletvekili seçildiniz, AK Parti’ye geçtiniz” eleştirileri var. Buna ne dersiniz?

Nedim Yamalı: Biz CHP sayesinde seçilmedik. Bunu söyleyenler matematik bilmiyor. CHP, Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde yüzde 2-3 oy alıyordu. Bizim sayemizde bu oran yüzde 8’e çıktı. Muhafazakâr illerde CHP oy alamıyordu; bizim sayemizde oy aldı. CHP’nin oyu yüzde 21’den yüzde 25’e yükseldi. Bizim CHP’ye katkımız büyüktü. Ancak burada en büyük yanlışlık, bize sadece sayı olarak bakılmasıdır. Halbuki bizler, CHP ile milletin geniş kesimlerini buluşturduk. Bu karşılıklı bir faydaydı. “Sadece CHP sayesinde seçildiniz” demek doğru değil.. 50 yıl sonra CHP Rize ve Düzce’de bizim sayemizde vekil çıkardı.

Sinan Burhan: Ahmet Davutoğlu, AK Parti’ye katılır mı? Nedim Yamalı: Bu konuda yorum yapmak istemiyorum.