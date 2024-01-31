Beşiktaş'da gece hareketli dakikalar! Ana isale hattı patladı, ortalık göle döndü!

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde sokaklar göle döndü. Bazı işyerleri su ve kumla dolarken, yapılan tespit çalışmaları sonucunda, ana isale hattının patladığı ortaya çıktı.

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Beşiktaş'da gece hareketli dakikalar! Ana isale hattı patladı, ortalık göle döndü!

Beşiktaş Ortaköy'de gece saatlerinde ana isale hattının patlaması sonucu ortalık göle döndü. Bazı işyerleri kumla doldu.

ORTALIK GÖLE DÖNERKEN TRAFİK DURDU

Edinilen bilgiye göre Ortaköy'de saat 03.00 sıralarında Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ana isale hattı patladı. Ortalık göle dönerken, trafik durdu. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri hatta çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında trafik Beşiktaş istikametine geçici olarak durduruldu. Bazı iş yerlerinin ise su ve kumla dolduğu öğrenildi.

Beşiktaş'da gece hareketli dakikalar! Ana isale hattı patladı, ortalık göle döndü!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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