Yüksekova'da çığ tehlikesi! Bölgedeki kar kalınlığı 10 metreyi aştı!

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 10 metreyi geçtiği çığ bölgesinde zorlu çalışma yürütüyor.

Yüksekova ilçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Dağlıca köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipiden sonra çığ meydana geldi. Çığ nedeniyle yolun kapalı olması üzerine Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

EKİPLER ÇIĞ TEHLİKESİNE RAĞMEN ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRDÜ

Yaklaşık 10 metreyi geçen kar kalınlığında zorlukla ilerleyen ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını sürdürüyor. Yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşın mağdur olmaması için gece gündüz yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı. Ekipler ise kardan tünel yaparak içinde geçtiler. Açılan yollarda oluşan 10 metreyi aşan kar tünelleri görenleri şaşırtırken ekipler, kar kalınlığının yer yer 10 metreyi bulduğu yolun tamamının açıldığını belirtti.



Öte yandan, ekipler ilçe merkezinde Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri yolları açık tutmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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