Beşiktaş'a sürpriz hoca! Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını resmi açıklamayla duyurdu

Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran ve uzun süredir bir çok teknik direktörün ismi gündeme gelen Beşiktaş'ta yapılan resmi açıklama ile sürpriz bir şekilde Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaşıldığı duyuruldu.

YAYINLAMA
Google News
Beşiktaş'a sürpriz hoca! Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını resmi açıklamayla duyurdu

Beşiktaş Kulübü, Rıza Çalımbay'dan boşalan futbol A takımında teknik direktörlük görevine Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos'un getirildiğini açıkladı.

Kulüp ayrıca Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos ve Jorge Manuel Caetano do Rosario'nun yapacağını bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Portekizli Sayın Fernando Santos getirilmiştir. Kendisine yeni evine hoş geldin diyoruz.

Fernando Santos'un yardımcılıklarını; Joao Carlos Viana Cunha Costa, Paulo Jose Ramos Mendes, Justino Fernando, Ricardo Miguel Candido de Sousa Santos, Jorge Manuel Caetano do Rosario yapacaktır."

FERNANDO SANTOS KİMDİR?

Kulüpten yapılan açıklamada ayrıca Fernando Manuel Costa Santos hakkında şu bilgilere yer verildi;

"Dünyaca ünlü Teknik Direktör Fernando Santos futbola Benfica altyapısında başladı. Estoril'de profesyonel olup kariyeri boyunca takımının formasıyla 216 kez sahaya çıktı. Sporculuk kariyeri yanında Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği eğitimi alan yeni hocamız oyunculuğunun ardından Portekiz'in 3 büyük takımı Porto, Benfica ve Sporting Lizbon'da çeşitli dönemlerde Teknik Direktörlük yaptı. Porto'yu Lig şampiyonluğuna, 2 kez Portekiz Kupası ve 2 kez Portekiz Süper Kupasına taşıdı. Yunanistan'da AEK, PAOK ve kısa süre Panathinaikos takımlarını çalıştıran Fernando Santos AEK'le Yunanistan Kupasını kazandı, AEK ve PAOK'u Şampiyonlar Ligine götürdü. Yunanistan'da 4 kez yılın teknik direktörü, 2 kez yılın spor adamı, 2000/2010 yılları arasında 10 yılın teknik direktörü seçildi. Yunanistan Milli Takımını Euro 2012'ye götüren Santos orada çeyrek finale, 2014 Dünya Kupasında tarihinde ilk kez 2. tura çıkardı. Daha sonra ülke takımının başına geçen Fernando Santos 2016 yılında Portekiz Milli Takımını Avrupa Şampiyonu, 2019 yılında Milletler Kupası şampiyonu yaptı. Portekiz tarihin ilk büyük başarıları onun döneminde geldi. Son olarak Polonya Milli Takımında görev alan yeni Teknik Direktörümüz Sayın Fernando Santos ve ekibine Beşiktaşımızda başarılar diliyoruz."

Feyyaz Uçar yeni hoca için tarih verdi: Beşiktaş’a layık hocayı getireceğizFeyyaz Uçar yeni hoca için tarih verdi: Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi Kısa sürdü! Alanyaspor maçı sonrası görevine son verildiBeşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemi Kısa sürdü! Alanyaspor maçı sonrası görevine son verildi

Trabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli olduTrabzonspor ve Beşiktaş peşindeydi! Pendikspor'un genç yıldızı Erencan Yardımcı'nın gideceği takım belli oldu

Beşiktaş yeni başkanını seçti! Delegelerin en çok oyunu alan Hasan Arat Beşiktaş'ın 35. Başkanı olduBeşiktaş yeni başkanını seçti! Delegelerin en çok oyunu alan Hasan Arat Beşiktaş'ın 35. Başkanı oldu

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Arda Güler ilk kez Real Madrid formasını giydi! İspanya ona hayran oldu
Arda Güler ilk kez Real Madrid formasını giydi! İspanya ona hayran oldu
Eski Fenerli yıldız Galatasaray’a imza atmak üzere!
Eski Fenerli yıldız Galatasaray’a imza atmak üzere!
Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi
Devlet Bahçeli'den Süper Kupa eleştirileri: TFF süreci yönetemedi, Fenerbahçe ve Galatasaray soğukkanlı hareket edemedi
Bu konu çok tartışılıyor: Süper Kupa nerede oynanacak? Başkan Ali Koç, açıkladı…
Bu konu çok tartışılıyor: Süper Kupa nerede oynanacak? Başkan Ali Koç, açıkladı…
Son Haberler
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme: İstanbul’un Belediye Başkanı Fatih’in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek
AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum'dan İmamoğlu'na olay gönderme: İstanbul’un Belediye Başkanı Fatih’in karşısında ellerini bağlayacak, boynunu bükecek
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
AK Parti'nin İBB Başkan adayı olan Murat Kurum'dan ilk açıklama: İstanbul'da duraksama dönemi bitecek yeniden diriliş dönemi başlayacak
Beşiktaş'a sürpriz hoca! Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını resmi açıklamayla duyurdu
Beşiktaş'a sürpriz hoca! Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaştıklarını resmi açıklamayla duyurdu
İstanbul’a çok yazık olur...
İstanbul’a çok yazık olur...
Feyyaz Uçar yeni hoca için tarih verdi: Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz
Feyyaz Uçar yeni hoca için tarih verdi: Beşiktaş’a layık hocayı getireceğiz
Ali Koç’tan şok açıklamalar! Arabistan’da ne oldu, başkanlığı bırakıyor mu?
Ali Koç’tan şok açıklamalar! Arabistan’da ne oldu, başkanlığı bırakıyor mu?
Çok Okunanlar
AK Parti'nin İBB Başkan adayı belli oldu! Murat Kurum'dan adaylık için ilk açıklama geldi
AK Parti'nin İBB Başkan adayı belli oldu! Murat Kurum'dan adaylık için ilk açıklama geldi
Emekli müjde bekliyor! En düşük emekli maaşı arttırılıyor mu?
Emekli müjde bekliyor! En düşük emekli maaşı arttırılıyor mu?
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum kimdir?
İstanbul’a çok yazık olur...
İstanbul’a çok yazık olur...
Süper Kupanın oynanacağı tarih belli oldu! Süper Kupa hangi şehirde oynanacak?
Süper Kupanın oynanacağı tarih belli oldu! Süper Kupa hangi şehirde oynanacak?
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Abdullah Avcı kararını verdi! Trabzonspor'da 7 futbolcu ile yollar ayrılıyor
Yorumlananlar
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
Kelime-i Tevhid bayrağıyla Filistin’e destek yürüyüşünden dönüyordu! Saldırıya uğradı!
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji Uzmanı İstanbul'a kar yağışı için tarih verdi
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
Sigara şirketlerinden sigaraya peşe peşe zam. En ucuzu 54 TL oldu
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır
TFF'den Süper kupa açıklaması! Sürecin hiç bir aşamasında milli değerlerimiz ve Atatürk ilkelerimiz tartışmaya açık olmamıştır