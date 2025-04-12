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Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcu ne kadar olduğu açıklandı...

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu açıklandı!
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Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısında, 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcu ne kadar olduğu açıklandı...

İşte, Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu

Beşiktaş’ın toplam borcu, 31 Aralık 2024 itibarıyla 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübü'nün 2025 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısı başladı. Divan kurulu toplantısında Beşiktaş'ın borcu açıklandı. Siyah-beyazlı kulübün 31 Aralık 2024 tibariyle toplam borcunun 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olduğu belirtildi.

Beşiktaş Kulübü'nün toplam borcu açıklandı!

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