Avcılar'da hareketli dakikalar: 4 katlı binada doğal gaz patladı!

Avcılar'da hareketli dakikalar: 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Avcılar'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması... Ekipler seferber oldu!

Avcılar'da 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin patlamanın ardından çıkan yangına müdahalesi sürüyor.

İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın önünde doğal gaz patlaması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlamanın ardından çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.İşte olay yerinden gelen ilk görüntüler: