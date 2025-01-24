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Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ne mezunudur? Siyasi kariyeri

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın cezaevine girmesi sonucu mecliste yapılan oylamada yerine meclis üyesi Ömer Rasim Şişman başkan vekili olarak seçildi. Peki Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? İşte Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman'ın Siyasi kariyeri ve biyografisi.

Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır ne mezunudur? Siyasi kariyeri
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Cumhuriyet Halk Partisi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın yolsuzluk ve çete suçlaması ile cezaevine gönderilmesinin ardından kanun gereği İstanbul valiliğinin çağrısı ile Perşembe günü toplanan Belediye meclisi yaptığı kapalı oylamada başkan vekilliğine CHP'li meclis üyesi Ömer Rasim Şişman'ı Belediye Başkan vekili olarak seçti. Peki Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur? İşte Beşiktaş Belediye Başkan vekili Ömer Rasim Şişman'ın Siyasi kariyeri ve biyografisi.

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ÖMER RASİM ŞİŞMAN KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1991 yılında Kahramanmaraş’ta doğan Şişman, ilk ve ortaöğrenimini Kahramanmaraş’ta tamamladı. Haliç Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü ise dereceyle bitirdi. Aynı üniversitede Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme bölümünde yüksek lisans yapan Şişman Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) başkanlığını da yürütüyor.

Şişman uzun yıllar boyunca CHP'de çeşitli görevlerde bulundu. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Beşiktaş’tan Beşiktaş ve İBB meclis üyesi olarak seçilen Şişman ayrıca İBB meclisi CHP grup sekreterliği görevini sürdürüyor.

Kaynak:Bölge Gündem Haber

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